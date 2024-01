Die Unwetterlage in großen Teilen von Rheinland-Pfalz betrifft auch die Schulen. Gerade die anstehenden Abiturprüfungen können dabei für Probleme für Schüler und Lehrer sorgen. Ist daher mit großflächigen Ausfällen zu rechnen? Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion Rheinland-Pfalz (ADD) verweist dabei auf die einzelnen Schulen. Es gebe keine zentrale Regelung, ab der die Schule zu schließen sei. Vielmehr liege es an den Schulleitern, ob die Situation in und um die Schule die Erteilung von Unterricht gestatte. Das Bildungsministerium Rheinland-Pfalz gibt zu möglichen Fehltagen folgende Auskunft: „Der Unterricht wird am Mittwoch regulär angeboten. Falls Eltern die Kinder nicht in die Schule schicken können bzw. die Schülerinnen und Schüler aufgrund der Beeinträchtigungen die Schule nicht erreichen können, wird eine großzügige Entschuldigungspraxis angewendet, d. h. es wird davon abgesehen, den Tag als Fehltag zu werten.“ Dazu ergänzt das Ministerium allerdings auch, dass die Schüler auch glaubhaft vermitteln können müssten, dass ein Schulbesuch aufgrund des Wetters nicht möglich war.

Ein großes Thema ist dabei auch die anstehende Abiturprüfung im Fach Englisch am Mittwoch. Diese werden laut des Bildungsministeriums regulär stattfinden. Eine Verschiebung sei aufgrund der langen Vorbereitung der Schüler auf diesen Termin nicht verhältnismäßig. Sollten Schüler nicht oder zu spät zu ihrer Abiturprüfung erscheinen können, sollen sich diese umgehend in ihrer Schule melden, empfiehlt die ADD: „In diesem Fall kann der Prüfungszeitraum, der regulär um 9 Uhr beginnt, ausnahmsweise verlängert bzw. nach hinten verschoben werden“. Sollte gar kein Besuch der Schule möglich sein, bedeutet das für die Schüler nicht gleich das Nichtbestehen der Prüfung. Denn eine Nachschreibemöglichkeit bestehe aufgrund von Krankheit in der Prüfungsordnung eh. Diese könnte dann bei ausreichender Begründung auch für diesen Fall angewendet werden, erklärt das Bildungsministerium.