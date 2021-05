Mit vier Siegen und zwei Unentschieden hat die gemischte U12 des TC Mörsch ihre Gruppe in der Tennis-B-Klasse gewonnen. Sie darf damit in der kommenden Saison in der A-Klasse aufschlagen. Vor allem die Mädchen haben auf sich aufmerksam gemacht.

Eigentlich, so meint Steffen Schaudt, Jugendwart des TC Mörsch, sei die Mannschaft in der B-Klasse gut aufgehoben. Das war jedenfalls die vorherrschende Meinung vor dem Start in die Medenrunde. Denn die Truppe musste einen nicht unerheblichen Aderlass verzeichnen. Gleich drei Spieler mussten altersbedingt ersetzt werden. Und als dann auch noch Christian Suhai, der an Punkt eins eingeplant war, kurzfristig ausfiel, habe er schon mit einer harten Runde gerechnet, gesteht Schaudt.

Denn sein Team ist noch relativ jung. Das sind die Spieler in dieser Altersklasse ja eh. Aber im Schnitt seien seine Akteure ein bis zwei Jahre jünger gewesen als die Gegner. Mit Oskar Garrecht und Anton Waltz seien sogar zwei U9-Spieler in der Mannschaft gewesen. „Allerdings sind die beiden vom Spielvermögen schon etwas weiter“, sagt Schaudt.

Doch die Mannschaft trotzte all diesen Widrigkeiten und sicherte sich Platz eins. „Die Truppe hat sich durchgehend gesteigert und ist quasi von Mal zu Mal besser geworden“, erinnert sich Steffen Schaudt. Der gute Auftakt mit einem glatten 14:0 beim TC BW Maxdorf II mag da geholfen haben. Es folgte ein 11:3 beim TC Mutterstadt II und ein 9:5 beim TC Limburgerhof. Damit war der Grundstein zum Erfolg gelegt.

Als Punktegaranten erwiesen sich die beiden Mädchen im Team, Lara Nierle und Jana Ajduk. „Davon konnte man vor der Saison nicht ausgehen“, sagt Schaudt. Und auch im letzten Spiel war ein Mädchen entscheidend beteiligt: Ela-Nisa Karaoglu sorgte mit ihrem Sieg im Einzel gegen Friedelsheim dafür, dass dem Mörscher Nachwuchs der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen war. Es war der erste Einsatz im Einzel in dieser Runde überhaupt, wie Steffen Schaudt verrät.

Das 7:7 gegen Friedelsheim war eins von zwei Unentschieden der Mörscher in der Runde. Das zweite gab es im Heimspiel gegen den TC Grün-Weiss Frankenthal II. Da sicherten Lara Nierle und Jana Ajduk im Doppel im Matchtiebreak den Gastgebern die Punkteteilung. Das dritte Heimspiel war mit 12:2 gegen den Park TC Ludwigshafen eine klare Angelegenheit für die Mörscher.

Als Geheimnis des Erfolgs hat Steffen Schaudt die mannschaftliche Geschlossenheit ausgemacht. „Alle haben sich gut verstanden. Es gab keine Probleme, auch wenn einer mal zuschauen musste.“

In der kommenden Spielzeit können die Mörscher Kids weiter zeigen, was in ihnen steckt. Schaudt baut dann auch auf die ganz Jungen im Team, Oskar Garrecht und Anton Waltz. „Wir brauchen die beiden im kommenden Jahr. Es ist gut, dass sie jetzt schon mal reingeschnuppert haben.“