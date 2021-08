Welches Echo haben die Ereignisse der letzten Tage in Sachen Stadtklinik in der Kommunalpolitik gefunden? Tragen die Parteien im Stadtrat den Kurs von Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) weiter mit? Wie haben die Akteure das Urteil des Arbeitsgerichts aufgenommen? Die Vorsitzenden der Fraktionen bekennen Farbe.

Gabriele Bindert (CDU): „Der Stadtrat hat sich einstimmig zur Stadtklinik in kommunaler Trägerschaft bekannt. Die Mitarbeiter dort leisten gute Arbeit. Beispielhaft wurden uns gerade erst durch unabhängige Sachverständige für die Intensivmedizin hervorragende medizinische Standards attestiert. Mit dem geplanten Erweiterungsbau und bereits eingeleiteten organisatorischen Maßnahmen wollen wir die Klinik zukunftsfähig aufstellen und den Mitarbeitern das Vertrauen und die Sicherheit geben, die sie verdienen. Dafür sowie für die notwendige Aufarbeitung vergangener Versäumnisse steht auch Oberbürgermeister Martin Hebich. Selbstverständlich stehen wir hinter ihm sowie dem von ihm eingeschlagenen Kurs. Das erstinstanzliche Urteil des Arbeitsgerichts ist ein Rückschlag. Das Urteil bewerten und die Erfolgsaussichten eines Rechtsmittels einschätzen kann man erst, wenn die schriftlichen Entscheidungsgründe vorliegen. Entscheidend ist aber, dass für uns eine Rückkehr des bisherigen Kaufmännischen Direktors an seinen Arbeitsplatz ausgeschlossen ist. Offene Fragen müssen noch geklärt werden, und die Ergebnisse der Ermittlung der Staatsanwaltschaft bleiben abzuwarten.“

Aylin Höppner (SPD): „Die Angelegenheit ist ein juristisches Fiasko. Ausschlaggebend für die Zustimmung zur außerordentlichen Kündigung des Kaufmännischen Direktors waren der Bericht von Professor Becker und die rechtliche Würdigung der Kanzlei Rittershaus. Die Verstöße wurden dem Stadtrat als so gravierend vorgestellt, dass sie diesen Schritt rechtfertigten. Vielmehr wurde dies auch noch mit dem Hinweis auf eine strafrechtliche Relevanz untermauert. Stellungnahmen in schriftlicher Form gab es nicht. Die Vortragenden und Oberbürgermeister Hebich gaben sich über jeglichen Zweifel erhaben. (...) Die Stadtratsfraktionen sollten darauf vertrauen dürfen, dass Beschlüsse eingeholt werden, bevor Fakten geschaffen werden. Im Falle der Widerklage und der erfolgten erneuten außerordentlichen Kündigung (...), war dies nachweislich nicht der Fall. Insoweit können wir keine Rückendeckung gewähren für einen Kurs, an dem wir nicht vollumfänglich und ausreichend beteiligt, sondern von dem wir nur bruchstückhaft in Kenntnis gesetzt werden. (...) Bevor noch mehr finanzieller Schaden für die Stadtklinik durch weitere juristische Schritte entsteht, wollen wir die schriftliche Urteilsbegründung abwarten. Des Weiteren erwarten wir alle Prüfberichte in voller Länge.“

Gerhard Bruder (Grüne/Offene Liste): „Wir stehen weiter voll hinter der Linie von OB Martin Hebich und sehen aktuell auch keinen Grund, daran etwas zu ändern. Wir haben es hier vor allem mit juristischen Fragen zu tun. Insofern müssen uns auch Juristen sagen, wie sie beispielsweise das Urteil des Arbeitsgerichts zur Kündigung des Kaufmännischen Direktors einschätzen. Diese Juristen können sagen, es lohnt sich, in Berufung zu gehen. Sie können sagen, man sollte sich besser in Richtung einer gütlichen Einigung bewegen. Auf dieser Grundlage muss es dann eine politische Entscheidung geben. Wir ziehen für alles Mögliche Fachleute heran. Warum nicht auch in einer solchen Angelegenheit? Als Stadtrat oder Ausschussmitglied ist so etwas sehr schwer ohne diese Unterstützung zu beurteilen. Man muss auch sehen: Hätten wir diesen Arbeitsgerichtsprozess gewonnen, dann wäre der OB jetzt der große Held. Unsere Rückendeckung hat er weiterhin. Grundsätzlich muss das Ziel im Sinne der Stadtklinik sein, dass wir aus dieser Krise stärker herauskommen, als wir hineingegangen sind.“

Jesko Piana (FWG): „Wir haben seit den im Artikel der Süddeutschen erhobenen Vorwürfen der Stadtspitze signalisiert, dass die FWG hinter der Aufklärung und etwaigen personellen Folgen steht. Die erste Hürde ist mit der Rehabilitierung der Intensivmedizin genommen. Leider gab es mit der Entscheidung des Arbeitsgerichts einen Rückschlag. Die uns vorgetragenen Gründe und Maßnahmen waren richtig, wichtig und angemessen. Gründe für weitere Kündigungen müssen sorgfältig geprüft werden. Immer weiter steigende Prozesskosten können von der Stadt nicht getragen werden im Falle einer Niederlage. Dies sollte die Stadtspitze in ihre Überlegungen einfließen lassen, wenn es um eine mögliche Berufung (...) geht. Ab einem bestimmten Zeitpunkt wäre eine Abfindung sinniger und wirtschaftlicher. Nichtsdestotrotz müssen weiter Mängel und mögliche Straftaten aufgeklärt und Konsequenzen gezogen werden. Wenn der Artikel etwas Positives gebracht hat, dann dass Fehlverhalten und etwaige Straftaten aufgedeckt, abgestellt und angezeigt wurden. Denn die Stadtklinik muss mit ihren immensen Investitionen in den nächsten Jahren außerhalb jeglicher Diskussion um Qualität der medizinischen und der kaufmännischen Seite stehen. (...)“

Thomas Börstler (FDP): „Die FDP-Fraktion steht weiter zu der Vorgehensweise. Für uns sind die Vorwürfe, die gegen den langjährigen Kaufmännischen Direktor in den nicht-öffentlichen Sitzungen des Stadtrats vorgebracht wurden, absolut hieb- und stichfest und durch viele Nachweise belegt. Somit gibt es unsererseits keinen Zweifel daran, am bisher eingeschlagenen Kurs festzuhalten. Ferner wurde vom Arbeitsgericht der Sachverhalt, der zu der Kündigung führte, nicht bestritten. Vielleicht hätte die Prozessvorbereitung sorgfältiger stattfinden müssen, allerdings waren wir auch in die juristischen Feinheiten nicht eingebunden. Bei einer Berufung sollte man daher die Strategie nochmals einer Prüfung unterziehen, um dann final zu obsiegen. Generell finden wir den proaktiven Aufklärungsprozess vorbildlich. Dieser wurde mit Hilfe externer Fachberater in Gang gesetzt, gleichzeitig die Kooperation mit der Staatsanwaltschaft gesucht. Parallel dazu erfolgte seitens der Stadt und den Gremien ein klares Bekenntnis zum Klinikstandort Frankenthal und den Mitarbeitern des Hauses. Damit wurde ein solides Fundament für die Zukunft geschaffen.“

David Schwarzendahl (Linke): „Ich glaube, dass Oberbürgermeister Hebich hier sehr emotional an die Sache herangegangen ist und dadurch vielleicht ein wenig die Objektivität aus den Augen verloren hat. Auch er führte schließlich das Ressort, in dem es angeblich unbemerkt zu Problemen im wirtschaftlichen Bereich kommen konnte. Fehlplanungen und falsche Einschätzungen säumen seinen Weg ja nicht nur in diesem Bereich. Wir als Fraktion und auch ich persönlich sind heilfroh, dass sich die Vorwürfe gegen die medizinische Kompetenz unseres Hauses erst mal in Luft aufgelöst haben. Die Kollegen dort leisten hervorragende Arbeit. (...) Wir haben in der letzten Ratssitzung den Weg der Widerklage mitgetragen, hier geht es auch um versicherungstechnische Fragen. Ob wir weitere Schritte auch noch mittragen können, müssen wir dann neu betrachten, wenn es so weit ist. Uns stellt sich die Frage, ob es ausreicht, dass man hier nur den Angestellten mit Fehlverhalten bestraft oder ob man die politische Verantwortung auch intensiver betrachten muss. Kann es sein, dass zwei Ressortleiter so lange nichts mitbekommen haben? Wir sind gespannt, welche Konsequenzen der OB für sich und sein Amt aus diesem Desaster ziehen wird.“

Hartmut Trapp (AfD): „Es ist immer wieder unbegreiflich, warum es üblich geworden ist, Führungskräfte mit einem sogenannten goldenen Handschlag zu verabschieden, obwohl sie ihren Arbeitgebern schwere finanzielle Schäden hinterlassen. Deshalb ist der OB aus Sicht der AfD-Fraktion in jedem Fall zu unterstützen, wenn er diesen schlechten Beispielen nicht folgen will und daran festhält, die Verantwortlichen zur Rechenschaft zu ziehen. Das schuldet er auch den Steuerzahlern, die wie immer für den Verlust aufkommen müssen.“