21 Damen und 77 Herren haben für das nächste Strohhut-Tennisturnier am Wochenende auf der Anlage des TC Grün-Weiss Frankenthal gemeldet. Gespielt wird in den Altersklassen 40, 55 und 60. Die Hoffnungen der Gastgeber ruhen auf Sigrun Schumacher und Sascha Berndt.

Die Sieger werden in den drei Altersklassen in jeweils drei Konkurrenzen für unterschiedliche Leistungsstärken gesucht: LK 4-16, LK 14-23 und LK 19-23. In der letzten Klasse sind die Breitensportler vertreten, die am Sonntag ein Tagesturnier bestreiten.

Die Gastgeber rechnen sich vor allem in der AK 40 etwas aus. Bei den Damen hat Sigrun Schumacher gute Siegchancen. Ihre schärfsten Konkurrentinnen sind voraussichtlich Krassimira Iordanova vom Oberligisten TC Schwarz-Gelb Heidelberg sowie Simone Waack (TC Waldbronn) und Andrea Groß (TC Dudenhofen). Bei den Herren 40 gelten Lokalmatador Sascha Berndt und Frank Storz (TC Ketsch) als Favoriten.

Steeb will nächsten Strohhut

Den zweiten Strohhut für dieses Jahr strebt Hans-Peter Steeb (TC Grün-Weiss Mannheim) bei den Herren 55 an. Bei den Herren 50 hat er vor einigen Wochen schon gewonnen. Sein Hauptkonkurrent dürfte Eric Jongerius (Park-TC Grünstadt) sein, der in der deutschen Rangliste aufgeführt ist.

Bei den Herren 60 könnte der Sieger aus einem Frankenthaler Vorort kommen. Oliver Muck (TC Flomersheim) hat Chancen auf den Strohhut in dieser Altersklasse. In dem großen Feld sind aber auch Gerald Steubing (TC GW Ladenburg) und Klaus Steinmüller (TC Haßloch) zu beachten. Die Endspiele finden am Sonntag ab 13 Uhr statt.