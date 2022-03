Seit 2011 gibt es die Istanbul-Konvention gegen Gewalt an Frauen und häusliche Gewalt. In einer Fachveranstaltung am 29. März setzen sich Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und der Rhein-Pfalz-Kreis damit auseinander, was das für die Arbeit der Kommunen bedeutet.

Neben Bund und Ländern sind auch die Kommunen gefordert, die Istanbul-Konvention umzusetzen. Es ist ein Übereinkommen des Europarats, das in Deutschland seit dem 1. Februar 2018 in Kraft ist. Mit der Unterzeichnung verpflichten sich die Vertragsstaaten, gegen alle Formen der Gewalt offensiv vorzugehen. Noch sei in dieser Hinsicht nicht allzu viel passiert, heißt es aus der Stadtverwaltung Ludwigshafen. Deshalb laden die Gleichstellungsbeauftragten aus Ludwigshafen, Frankenthal, Speyer und dem Rhein-Pfalz-Kreis zu einer digitalen Fachveranstaltung ein: „Impulse zur Umsetzung der Istanbul-Konvention auf kommunaler Ebene“. Es sprechen Katharina Wulf, Geschäftsführerin des Landesverbands Frauenberatung Schleswig-Holstein, und Renate Vossler, stellvertretende Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Oldenburg. Anschließend ist ein Austausch geplant. Eingeladen sind laut Stadt Vertreter aus Politik, Fraueneinrichtungen, Schulen, Jugend- und Sozialarbeit, Polizei, Justiz, Fachstellen, Frauenverbänden und alle am Thema Interessierten.

Termin



Fachveranstaltung zur Istanbul-Konvention am Dienstag, 29. März, um 18 Uhr. Anmeldung bis 28. März unter E-Mail gleichstellungsstelle@stadt-speyer.de. Die Veranstaltung findet über die Konferenzplattform Zoom statt.