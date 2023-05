Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Das Spiel des VfR Frankenthal gegen die SG Edigheim bot alles, was das Zuschauerherz begehrt. Bei strömendem Regen rangen die Hausherren die Gäste in einer wahren Wasserschlacht spektakulär mit 6:5 nieder.

Der VfR Frankenthal hat in einem wilden, dramatischen und torreichen Kellerduell gegen die SG Edigheim drei wichtige Punkte geholt. Ein Elfmeter in der 90. Minute stellte letztlich den 6:5-Endstand her.