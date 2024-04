Der westpfälzische Arbeitsmarkt zeigte sich auch im April von seiner stabilen Seite. Dieses Fazit zieht die Agentur für Arbeit in Kaiserslautern zum Monatsende.

Wie in den beiden Vormonaten veränderte sich die Anzahl der arbeitslosen Männer und Frauen nur geringfügig. Eine spürbare Frühjahrsbelebung wie in früheren Jahren sei nicht zu beobachten. Viele Arbeitslose hätten eine Beschäftigung gefunden. Gleichzeitig mussten sich aber auch etwas mehr Menschen neu oder erneut arbeitslos melden. Die mehr als 5000 gemeldeten freien Arbeitsstellen in der Region belegten nach wie vor, dass Unternehmen auf der Suche nach neuen Mitarbeitern sind.

In der Zweibrücken waren im April 1251 Männer und Frauen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet, sieben weniger als im März und fünf mehr als im April 2023. Die Arbeitslosenquote lag unverändert bei 6,6 Prozent. Dem Arbeitgeber-Service wurden in den vergangenen vier Wochen von den Arbeitgebern aus der Stadt Zweibrücken 73 zu besetzende Stellen gemeldet. Derzeit sind es 436 offene Stellen.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im April 2208 Menschen arbeitslos gemeldet, 50 weniger als im März, aber 245 mehr als im April 2023. Die Arbeitslosenquote ist leicht auf 4,3 Prozent gesunken. Von Arbeitgebern aus dem Landkreis wurden 57 zu besetzende Stellen gemeldet. Derzeit sind noch 489 offene Stellen im Bestand.

In Pirmasens waren im April 2517 Männer und Frauen als arbeitslos gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt unverändert bei 11,9 Prozent.