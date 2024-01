Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Saisonhöhepunkt steht an diesem Samstag für die Tischtennisfreunde Frankenthal (TTF) in der Oberliga auf dem Terminplan. In der heimischen Peter-Trump-Halle wird ab 15.30 Uhr der Lokalrivale und Tabellenzweite TTC Oggersheim zum Rückrundenspiel erwartet.

Da der Aufsteiger auch auswärts viele eigene Anhänger mobilisiert, ist Derbystimmung garantiert. Die TTF-Herren (15:7 Punkte) sind mit einem klaren 8:2-Heimsieg gegen Mündersbach-Höchstenbach