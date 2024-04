Die Vereine und Gruppen im Vorort Studernheim möchten das von der Stadt erworbene Pfarrheim in der Oggersheimer Straße wie bisher nutzen: Das ist laut Ortsvorsteherkandidat Manuel Baqué (CDU) ein Ergebnis eines Treffens mit Vereinsvertretern vergangene Woche. Bei der Terminvergabe sollten Organisationen aus dem Vorort bevorzugt werden, die Nutzungsgebühr solle die Vereinskassen nicht zu stark belasten. Einen entsprechenden Antrag will Baqué in der nächsten Sitzung des Ortsbeirats am 25. April, 19 Uhr, im katholischen Pfarrheim stellen. Mehr Informationen wünschen sich die Teilnehmer des Treffens laut dem Vorsitzenden der CDU Studernheim zur geplanten Nutzung des Gebäudes für die Mittagsverpflegung der Grundschule. Zum Austausch und zur Stärkung der Gemeinschaft seien regelmäßige Vereinstreffen sowie ein Tag der Vereine für den Vorort vorgeschlagen worden, für den Baqué ebenfalls einen Antrag im Ortsbeirat stellen will.