Die Baubehörde des Rhein-Pfalz-Kreises hat damit begonnen, Verstöße gegen den Bebauungsplan Kappenäcker in Lambsheim zu verfolgen. Auf Anfrage teilt die Kreisverwaltung mit: „Der Baukontrolleur hatte mehr als 20 Termine mit den Grundstückseigentümern vor Ort. Es wurde eine Baueinstellung ausgesprochen. In den anderen Fällen ergeht nun eine Anhörung mit Ankündigung einer Beseitigungsverfügung.“ Die baulichen Missstände in dem Acker- und Gartengebiet betreffen hauptsächlich die Flächen, die nur für die landwirtschaftliche Nutzung ausgewiesen wurden. Zur Tierrettungsaktion in den Kappenäckern am 19. März erläutert die Kreisverwaltung, es habe sich um drei Kangal-Rüden und eine Hündin mit Welpen gehandelt. Die Tiere seien beschlagnahmt und tierschutzgerecht untergebracht worden. Auslöser seien Mängel in der Tierhaltung gewesen, die sich zugespitzt hätten. Weitere Maßnahmen würden geprüft.