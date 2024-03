Erneuter Veterinäreinsatz im Lambsheimer Gebiet Kappenäcker: Am Dienstagnachmittag wurde dort eine Hundehaltung aufgelöst. Die Pressestelle des zuständigen Rhein-Pfalz-Kreises spricht auf RHEINPFALZ-Anfrage von einer Aktion ohne besondere Zwischenfälle in Zusammenarbeit mit der lokalen Ordnungsbehörde, der Polizei Maxdorf und der Tierrettung Rhein-Neckar. Die Tiere seien wegen akuter Mängel in der Tierhaltung beschlagnahmt und tierschutzgerecht untergebracht worden, es gehe ihnen aber „den Umständen entsprechend gut“. Nähere Angaben machte der Kreis am Mittwoch nicht.

Zeugen sagen: Es ging um die Kangals

Laut zweier Zeugen aus Lambsheim hat der Einsatz etwa zwei Stunden gedauert und betraf die Kangalhunde, über die die RHEINPFALZ mehrfach berichtet hat. Bislang waren in einem Zwinger, der vermutlich gegen das Baurecht verstößt, zwei Rüden, eine Hündin und ein junger Hund dieser Rasse untergebracht. Einem Beobachter zufolge hat die Hündin kürzlich acht Welpen zur Welt gebracht. Das hat die Kreisverwaltung bislang weder bestätigt noch dementiert.