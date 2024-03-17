Frankenthal AEG: Abiturienten und Preisträger
Saga Abdel-Ghani, Ridwan Abou-Rikab, Maja Ackermann, Emily Ascherl, Yade Aydin, Sebastian Baal, Amine Bajrami, Lisa Barth, Dennis Baum, Cosma Nele Beck, Erik Johannes Beierle, Aliya Anabel Bentz, Tom Binder, Jan Bindner, Lena Birkenmeier, Vivien Bleile, Charlotte Marie Böhm, Katharina Börstler, Valentina Börstler, Désirée Bracco, Mikolaj Cisowski, Ruaa Dabbagh, Luca Dellwig, Yannick Noah Dick, Emilija Maria Dimic, Marie Ebel, Bastian Eilers, Niklas Fahlenbrach, Tobias Ferling, Caroline Fischer, Karina Friesen, Niklas Gapp, Maximilian Gauer, Luna Sophie Gebhardt, Leonie Geißler, Hejar-Sinem Gezici, Meran-Seme Gezici, Sofie Ginsberg, Benedikt Christoph Glöckner, Bastian Simon Gödert, Anna Cécile Goronczy, Eleonora Gorst, Leonie Grimm, Maya Charlotte Groh, Tolga Günaydin, Freya Hager, Fabienne Hammes, Maximilian Hanisch, Leonie Hayer, Jasmin Heene, Anna Heinrich, Juliana Held, Elias Alexander Herrmann, Dominik Hiel, Freyja Hoffer, Philipp Hoffmann, Hannah Holz, Maja Holzapfel, Lara-Marie Honczek, Tristan Paul Husung, Noah-Benedikt Illig, Maximilian Jakob, Jonathan Jansen, Adrian Kandler, Kevin Kärcher, Mina Kaya, Nele Marie Klink, Hannah Antonia Klippel, Victoria Kömmetter, Hannah König, Laura Kowalczyk, Kevin Kowol, Daniel Krüger, Paula Kugler, Anna Lotta Kulick, Idisa Clara Kurali, Adelia Kusmin, Dennis Laszkowski, Emely Laubhan, Nathalie Lavant, Bennet Löhmar, Paul Alexander Lyko, André Hugo Mariz Almeida Gruhn, Fabienne Marquardt, Jonas Marx, Johanna Maria Mäurer, Jannik Samuel Maurus, Marcel Megel, Carlotta Meyer, Duran Umut Misdik, Nina Mühlbeyer, Sofiya Müller, Benedict Pacholski, Tabea Lea Pendelin, Tracy Phong, Lennart Pieper, Nicolas Pieper, Leoni Pinneker, Milena Probeck, Josephine Quitt, Lars Reber, Maxmilian Rehak, Ian Marco Reinhardt, Maike Rhaese, Eva Roll, Alina Rudolph, Sebastian Rudolph, Martin Sailer, Zoha Saleem, Yehya Sayed, Hannah Schelp, Annika Schmidt, Annina Maxima Schwarz, Antonia Caterina Schwarz, Sarah Isabella Schwarz, Maximilian Schwebler, Nelly Seibel, Alina Sheikh, Anchal Sheikh, Benjamin Siebert, Lara Spiegel, Julian Starzetz, Steve Szabolcs, Nisa Tosun, Gloria Alice Umbrello, Leon Unvericht, Chiara Utzinger, Carlotta van Rahden, Nico Velveloglou, Maya Sophie Völmecke, Parth Waikar, Lorena Walter, Ursula Elif Walter, Lars Wegmann, Franziska Weihe, Lilly Wenzel, Martin Wiegel, Konrad Winsel, Georgina-Maria Youkhanna, Lea Zibuschka und Florian Zinner.
Bestes Abitur: Sofiya Müller (1,0), Marcel Megel (1,0); Vorbildliche Haltung/Einsatz: Lara Honzcek (Bildungsministerium), Max Hanisch (Schulträger/SEB); Fachpreis Wirtschaft: Hejar Gezici; Bildende Kunst: Fabienne Marquardt; Deutsch: Sofiya Müller, Tristan Husung; Mathematik: Martin Sailer, Marcel Megel, Parth Waikar; Englisch: Maja Ackermann, Hejar Gezici, Sofiya Müller, Leonie Pinnecker; Chemie: Tracy Phong, Tom Binder, Bennet Löhmar, Nicolas Pieper; Physik: Marcel Megel; Erdkunde: Katharina Börstler; Sozialkunde: Bastian Eilers, Tristan Husung, Sofiya Müller, Lea Zibuschka; Sport: Anna Lotta Kulick, Sebastian Rudolph.