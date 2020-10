Ob es in diesem Jahr überhaupt einen Adventskalender der Soroptimisten geben würde, ist lange fraglich gewesen. Weil einige Sponsoren in der Corona-Krise weggefallen seien, stifteten die Club-Mitglieder selbst Gutscheine. Der Hauptpreis ist nun ein Goldbarren im Wert von 1000 Euro. Verkaufsstart ist am 30. Oktober.

Trotz der Krise seien auch im elften Jahr über 260 Gewinne im Wert von mehr als 11.000 Euro zusammengekommen, berichten Helga Stolz und Maria Deicke vom Club Soroptimist International Frankenthal. Neben zahlreichen Unternehmen, Einzelhändlern und Gastronomen hätten auch die 35 Club-Schwestern jeweils mindestens 40 Euro in Gutscheine für den Kalender investiert. So habe man die Frankenthaler Geschäftsleute in der Krise unterstützen wollen, sagt Deicke. Mit 3000 Exemplaren erscheint der Adventskalender in diesem Jahr in einer etwas kleineren Auflage. Man habe sicherstellen wollen, dass man auch im Falle verschärfter Corona-Auflagen alle Kalender verkaufen könne. Die Wohltätigkeitsorganisation berufstätiger Frauen rechnet mit einem Erlös von rund 12.000 Euro. Das Geld soll in der Region, aber auch weltweit Projekten für Frauen zugute kommen. Unter anderem fördere man ein Integrationsangebot für Frauen und Kinder im Mehrgenerationenhaus in Frankenthal.

Im Vorjahr nach zwei Tagen ausverkauft

Jeder Kalender trägt in der oberen rechten Ecke eine Losnummer. Die jeweiligen Gewinnzahlen werden ab 1. Dezember täglich ab 10 Uhr auf der Internetseite www.clubfrankenthal.soroptimist.de und wochenweise in der RHEINPFALZ-Lokalausgabe bekanntgegeben. Die Preise können gegen Vorlage des Adventskalenders bis 31. Januar in der Filiale der VR-Bank in der Speyerer Straße 43 abgeholt werden.

Der Verkauf des Adventskalenders startet am Freitag, 30. Oktober, von 10 bis 13 Uhr auf dem Frankenthaler Wochenmarkt (vor Optik Delker). Dort ist auch am Samstag, 31. Oktober, 10 bis 13 Uhr, ein Verkaufsstand aufgebaut. Außerdem werden die Kalender, die jeweils fünf Euro kosten, an diesem Tag von 10 bis 17 Uhr bei Edeka Stiegler, Foltzring 33, angeboten. Weitere Verkaufsstellen sind in Frankenthal die Stadtbücherei, Buchhandlung Thalia, Kaufhaus Birkenmeier, Sabines Wolke 7, Blumen Baro und die VR-Bank sowie Bella Vita in Heuchelheim. Im vergangenen Jahr seien die 3500 Exemplare in nur zwei Tagen ausverkauft gewesen, sagt Deicke. Das Motiv in diesem Jahr hat der Bad Dürkheimer Fotograf Jens Hollerith zur Verfügung gestellt.