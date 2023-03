Der Rhein-Pfalz-Kreis hat zum Jahresbeginn eine Abfall-App für Smartphones eingeführt, die bisher 5500 Mal heruntergeladen wurde. Darüber informiert der für den Eigenbetrieb Abfallwirtschaft (Eba) zuständige Kreisbeigeordnete Volker Knörr (CDU). Die Anzahl der Downloads sei nicht schlecht, es könnten aber noch mehr sein, sagt Knörr. Er verweist darauf, dass es im Rhein-Pfalz-Kreis rund 55.000 Haushalte gebe und die App demzufolge in zehn Prozent der Haushalte vorhanden sei. In der Abfall-App, die von Nutzern positive Bewertungen bekommt, gibt es alle Informationen rund um die Müllentsorgung im Rhein-Pfalz-Kreis. Wer seine Adresse angibt, kann sich per Push-Nachricht auf dem Handy daran erinnern lassen, wann Papier-, Bioabfall-, Restmülltonne und Co. zur Abholung bereitgestellt werden müssen. Außerdem informiert die App, wenn es zu kurzfristigen Störungen bei der Abfuhr kommt.