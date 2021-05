Am Freitag kam es gegen 15.30 Uhr in der Straße Am Pfingstborn zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Transporter und einem Skoda Fabia. Wie die Polizei berichtet, hatte der Transporter den Skoda beim Vorbeifahren leicht touchiert. Der bislang unbekannte Fahrer setzte danach seine Fahrt fort, ohne die Feststellung seiner Personalien zu ermöglichen. Am Skoda entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500 Euro. Die Polizei in Rockenhausen bittet um Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug unter der Telefonnummer 06361 9170.