In Mauchenheim können Besucher einen Großgrundbesitzer und seine Frau, eine Köchin oder einen Sklaven aus der Römerzeit treffen. Was es dazu braucht? Ein Handy und ein Tablet sowie eine App. Und schon kann die Zeitreise in eine Palastvilla beginnen.

In Mauchenheim, direkt hinter der Grenze zum Donnersbergkreis im Kreis Alzey-Worms gelegen, stand zur Römerzeit eine Palastvilla. In der Realität ist davon heute nichts mehr zu sehen. Dafür