Es dürfte noch eine ganze Weile dauern, bis der geplante Wohnmobilstellplatz in Ruppertsecken in Betrieb genommen werden kann, orakelte Ortsbürgermeister Siegmar Portz bei seinem Sachstandsbericht.

Acht Stellplätze möchte die Ortsgemeinde in der Nähe des Bolzplatzes schaffen und dabei auch einen Verkaufsstand für regionale Produkte einrichten. Die Hürden bei der Realisierung des Projektes seien weniger finanzieller Natur, so Portz, denn aus Leader-Fördermitteln könnten bis zu 75 Prozent der Kosten gefördert werden. Langwieriger gestalte sich wahrscheinlich die Schaffung des Baurechts und die Installation der erforderlichen Infrastruktur mit Wasserversorgung, Anschluss an Kanalisation und Stromversorgung.