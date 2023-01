Zwar bleibt es in den kommenden Tagen für die Jahreszeit weiterhin ungewöhnlich mild. Doch immer wieder muss in der Region mit Regen gerechnet werden, dazu ist es zeitweise windig.

Am Nordrand des Azorenhochs ziehen weitere Störungsausläufer ostwärts und beeinflussen zum Teil auch unsere Region. Mit südwestlicher Strömung gelangt dabei weiterhin milde Luft nach Mitteleuropa. Zum Sonntag hin gerät die Region zudem noch in den Einflussbereich eines mächtigen Tiefdruckgebiets über dem Nordatlantik. Die Regenfälle nehmen dann allgemein zu.

Vorhersage

Donnerstag: Bis Mittag halten sich kompakte, graue Wolken, aus denen ab und zu etwas Regen fällt. Am Nachmittag trocknet die Luft ab. Es können sich schüchterne Auflockerungen einstellen. Die Tageshöchsttemperaturen klettern meistens wieder in den milden zweistelligen Bereich. Der zunächst spürbare Wind flaut im Tagesverlauf allmählich ab.

Freitag: Abgesehen von kleineren Auflockerungen bleiben die Wolken deutlich in der Überzahl. Besonders zu Tagesbeginn und erneut ab dem Nachmittag kann es tröpfeln oder zu örtlichen Schauern kommen. Die Temperaturen gehen ein wenig zurück. Der Wind kann zum Teil böig auffrischen.

Samstag: Vormittags gibt es einige freundliche Phasen mit kurzen sonnigen Momenten. Ab dem Nachmittag nimmt die Bewölkung mit wieder auffrischendem Südwestwind zu, und gegen Abend setzt neuer Regen ein. Dazu bleibt es mild.

Sonntag: Am Sonntag bleibt der Himmel oft wolkenverhangen, und es fällt zum Teil schauerartig verstärkter Regen. Dazu bläst ein lebhafter Wind. Die Temperaturen verändern sich kaum.

Weiterer Trend

Am Montag und Dienstag geht es unbeständig und recht windig weiter. Dabei fällt zeitweise Regen oder es gehen Schauer nieder. Bei leicht rückläufigen Temperaturen können sich in höheren Lagen einige Schneeflocken oder auch mal Graupelkörner unter die Tropfen mischen. Am Mittwoch stellt sich voraussichtlich eine kurze Wetterberuhigung ein.