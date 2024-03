Am Montag hat es laut Polizei erneut eine Unfallflucht in der Kreuznacher Straße in Rockenhausen gegeben. Ein dort abgestellter weißer Hyundai sei – „wahrscheinlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug“ – am linken Außenspiegel beschädigt worden. Der Verursacher sei einfach weitergefahren. Am Unfallort hat die Polizei Teile eines Außenspiegels sichergestellt, die ihrer Ansicht nach vom Unfallverursacher stammen dürften. Hinweise zur Klärung der Verkehrsunfallflucht nimmt die Polizeiinspektion Rockenhausen unter der Telefonnummer 06361 917-0 entgegen.

Erst am Mittwoch zuvor war es in der Kreuznacher Straße zu einer Unfallflucht gekommen.