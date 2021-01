Zum Artikel „Bebauungsplan ein gutes Stück vorangebracht“ (in der Ausgabe vom Samstag, 16. Januar) erreichte uns jetzt eine Stellungnahme von Christa Mayer (SPD), die als Ratsmitglied in dem Artikel genannt wird.

In dem Artikel ging es um die Aufstellung des Bebauungsplans „Jakobstraße/Lohnsbachpark“. „Bedauerlicherweise hat Herr Schifferstein wichtige Argumente, die gegen eine Bebauung dieser Fläche mit zwei Mehrfamilienhäusern sprechen, in dem Artikel nicht erwähnt“, schreibt Christa Mayer. Sie selbst nennt zum Ersten das Argument des Parkes als Erholungsraum. Vor allem von älteren Mitbürgern und jungen Familien werde er in dieser Weise genutzt, so das SPD-Ratsmitglied. Dies zeige sich während des Lockdowns noch deutlicher.

Als zweites Argument nennt sie das Überschwemmungsgebiet im Park. „Im Hinblick auf den Klimawandel erfahren wir schon heute spürbare Veränderungen bezüglich der Anzahl von Starkregenereignissen und extremen Wetterlagen. Vorausschauend und nachhaltig müssen deshalb unsere Beschlüsse sein. Es darf kein ,Weiter so!’ geben“, so Mayer. Deshalb sei es notwendig, innerorts bestehende und ausgewiesene Überschwemmungsgebiete von Bebauung freizuhalten. Die Fläche hinter der Sparkasse sei zum größten Teil solch ein Gebiet. Ihr drittes Argument ist das des Parks als „kühlende Fläche“.

„Kühlende Flächen“ und Grünflächen erhalten

Angesichts zu erwartender Hitzetage müssten solche kühlenden Flächen innerorts unbedingt erhalten bleiben. Auch müsse der Park als Grünfläche erhalten bleiben. Bei einer Bebauung mit zwei Mehrfamilienhäusern müssten jedoch für jede der 23 Wohneinheiten zwei Stellplätze geschaffen werden, was einen enormen Flächenverbrauch, Verdichtung, Wegfall von Grünfläche und Zunahme des Verkehrs bedeute.

„Aufgrund der angeführten Punkte habe ich den Antrag gestellt, die Häuserzahl zu reduzieren und die Höhe bzw. die Anzahl der Wohneinheiten einzuschränken“, so Mayer. Bezüglich der Gebäudehöhe habe sie zum Vergleich das Gebäude der Sparkasse genannt. „Weder der Ortsbürgermeister noch die Vertreterin der Planungsbüros konnten diese Angabe mit einer konkreten Höhe benennen. Deshalb entstand die Diskussion im Rat über die Höhe des Gebäudes.“

„Welche Zusagen hat der Bürgermeister gegeben?“

Ihre Frage zum Schluss: „Im Artikel schreibt Herr Schifferstein, dass Herr Jacob klarmachte, dass Zusagen im Rahmen der Vorplanung gegenüber dem Investor eingehalten werden sollten. Nun muss ich mich fragen, welche Zusagen hat der Ortsbürgermeister gegeben, ohne die abschließende Beratung des Ortsgemeinderats abzuwarten? Welche Bedeutung haben dann noch die Stellungnahmen der betroffenen Anlieger, der Behörden und der Träger öffentlicher Belange? “