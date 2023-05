Sollte das Westpfalz-Klinikum den 15-Milllionen-Euro-Kredit von seinen Gesellschaftern nicht erhalten, dann drohe Mitte des Jahres die Zahlungsunfähigkeit, sagt Jurist Daniel Herper, der das Klinikum berät. Nach dem Kaiserslauterer Stadtrat (neun Millionen Euro) hat am Dienstag auch der Kreistag des Donnersbergkreises zugestimmt: 2,25 Millionen Euro stellt der Kreis dem Klinikum zur Verfügung, die er selbst aufnehmen muss. Die Entscheidung in Kirchheimbolanden fiel einstimmig, bei drei Enthaltungen. Am Mittwoch berät der Kreistag in Kusel, ob auch der dritte Gesellschafter seinen Beitrag leistet: Gemäß seines Anteils an der Westpfalz-Klinkum GmbH soll der Landkreis Kusel 3,75 Millionen Euro für das in finanzielle Schieflage geratene Klinikum bereitstellen. Der Überbrückungskredit durch die drei Gesellschafter ist bis Ende Oktober 2023 geplant, bis dahin will die GmbH ein neues Finanzierungskonzept erstellt haben.