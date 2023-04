Das Westpfalz-Klinikum mit Standorten in Kaiserslautern, Kirchheimbolanden, Rockenhausen und Kusel steckt in einer finanziellen Krise und benötigt kurzfristig einen zweistelligen Millionenbetrag. Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung des Klinikums haben einem Finanzierungskonzept in Höhe von 15 Millionen Euro zugestimmt. Entsprechend ihrer Anteile an der Westpfalz-Klinkum GmbH sollen die Stadt Kaiserslautern neun Millionen Euro, der Landkreis Kusel 3,75 Millionen und der Donnersbergkreis 2,25 Millionen Euro als Überbrückungsfinanzierung leisten. Nach RHEINPFALZ-Informationen sollen weitere 7,5 Millionen Euro über Banken finanziert werden. Bis Oktober wird außerdem eine Unternehmensberatung ein Sanierungskonzept erstellen: Laut Klinikum sind „für eine nachhaltige Restrukturierung zusätzliche, tiefergreifende Maßnahmen notwendig“. Patienten und Mitarbeiter seien von der aktuellen Situation nicht betroffen, unterstrich ein Unternehmenssprecher.