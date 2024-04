Am Samstag, 27. April, findet der Donnersberg Trail statt. Start und Ziel sind in Imsbach. Einen Teil des Erlöses wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Die Strecken des sportlichen Trail-Laufes liegen auf dem Pfälzer Höhenweg und führen über schmale Waldwege und Trail-Pfade im Donnersberggebiet. Bewährt hat sich beim Donnersberg Trail die Zusammenarbeit von Verbandsgemeinde Winnweiler und dem Leichtathletik Club Donnersberg, der seit über 25 Jahren als Ausrichter des Internationalen Donnersberglaufs weit über die lokale Läuferszene hinaus bekannt ist.

Auch in diesem Jahr sind vier unterschiedlich lange und anspruchsvolle Trail-Strecken inklusive Zeiterfassung und Altersklassen-Wertung im Angebot, für alle Teilnehmer bietet sich somit ein abwechslungsreiches Streckenprofil mit spektakulären Aussichten. Die jeweils ersten drei Frauen und Männer je Trail-Strecke erhalten Geldpreise und eine Urkunde. Einen Teil des Erlöses der Veranstaltung wird für einen gemeinnützigen Zweck gespendet.

Auch wählbar: der Gruben-Trail mit 23 Kilometern

Folgende Laufvarianten werden angeboten: