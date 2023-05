Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die energetische Sanierung des Verwaltungsgebäudes in Alsenz – für rund 150.000 Euro waren unter anderem die Heizungsanlage erneuert sowie Fenster und Türen ausgetauscht worden – ist seit dem Vorjahr abgeschlossen. Nun ist der Brandschutz an der Reihe: Weitere 432.000 Euro sind für Maßnahmen veranschlagt, die in Zukunft die Sicherheit von Mitarbeitern und Besuchern in dem dreistöckigen Haus gewährleisten sollen.

Dazu zählen beispielsweise die Installation von Rauchwarnmeldern und speziellen Türen sowie ein Austausch der veralteten Elektrik, aber auch der Einbau einer behindertengerechten