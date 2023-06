Der zunehmende Verkehr auf der B48 und die damit verbundenen Lärm- und Abgasbelastungen sind immer wieder Thema in der Gemeinde. Jetzt fordert der Gemeinderat einmal mehr, dass endlich etwas für die Sicherheit von Fußgängern und Radfahrern getan wird.

Zwar gab es öfter Besprechungen mit zuständigen Behörden, so Beigeordneter Jörg Hofmann, aber getan habe sich leider sehr wenig. So wurde schon vor Jahren ein Fußgängerüberweg mit Zebrastreifen in Höhe von Dorfgemeinschaftshalle, Bushaltestelle und Kindergarten gefordert. Den aber haben die Verkehrsbehörden abgelehnt.

Nun hat der Gemeinderat Ortsbürgermeister Udo Weyh beauftragt, zur neuerlichen Verkehrsschau Polizei, Verbandsgemeinde, Kreisverwaltung und Landesbetrieb für Mobilität (LBM) einzuladen und bei einem Vor-Ort-Termin Verbesserungen einzufordern.

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen

Zudem sollen zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen werden: Falls es zu dem vom LBM Worms anvisierten Ausbau der B48 von der Cöllner Brücke bis Bayerfeld-Steckweiler kommt, soll der schlechte Straßenzustand im Bereich der Abzweigung der K16 Richtung Schiersfeld gleich mit beseitigt werden, um nicht zweimal die Bundesstraße sperren zu müssen, so Weyhs Vorschlag.

Trotz maroder Fahrbahn wird auf der B48 zwischen der Cöllner Kirche und dem Ortseingang Mannweiler zu schnell gefahren. Bei Geschwindigkeitskontrollen gab es laut Polizei immer wieder eine relativ hohe Beanstandungsrate. Ein Autofahrer aus Hessen sei bei einer Laserkontrolle mit Tempo 93 erwischt worden. Erlaubt sind dort 50 Stundenkilometer.