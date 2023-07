Wenn am Abend der Kerwebaum steht, gibt’s kein Halten mehr: Von Samstag bis Montag, 15. bis 17. Juli, wird in Mannweiler-Cölln Kerwe gefeiert.

Die örtlichen Vereine wollen großen wie kleinen Gästen an der Dorfgemeinschaftshalle ein buntes Programm bieten. An allen drei Kerwetagen sei rund um Wein- und Bierstand auf dem Kerweplatz an der Dorfgemeinschaftshalle Geselligkeit garantiert, heißt es in der Einladung der Gemeinde. Los geht es am Samstag, 15. Juli, wenn ab 18 Uhr der Kerwebaum gestellt wird. Neben dem Getränkestand öffnet auch die Grillecke bereits.

Das Sonntagsprogramm startet um 11 Uhr mit einem Frühschoppen, bevor sich ab 14 Uhr der große Kerweumzug in Bewegung setzt. Diesmal sind ausschließlich Fußgruppen dabei, die sich über Zuschauer freuen.

Ausklang mit Musik aus Sembach

Nach dem üblichen Prozedere wird zu Kaffee und Kuchen eingeladen. „Wir freuen uns, all unsere Kerwegäste an Wein- und Bierstand sowie der Grillecke bewirten zu dürfen“, versichert Ortsbürgermeister Udo Weyh.

Das gilt selbstredend für den Montag nicht minder. Der Tag beginnt bereits um 10 Uhr mit dem Frühschoppen. Ab 17 Uhr kommen nach schöner einheimischer Tradition Leberknödel auf den Tisch. Den Kerwe-Ausklang gestaltet musikalisch der Musikverein aus Sembach.