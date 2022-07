„Drogentypische Ausfallerscheinungen“ hat die Polizei bei einer Autofahrerin festgestellt, die am Donnerstagabend in der Kirchheimbolander Neumayerstraße einen Unfall verursacht hat. Die junge Frau aus dem Kreisgebiet war in Richtung Breitstraße unterwegs, als sie auf einen am rechten Fahrbahnrand geparkten Wagen geprallt ist. Durch die Wucht sind insgesamt drei abgestellte Autos ineinandergeschoben worden. Der Pkw der Verursacherin ist nach links gekippt und auf der Seite liegen geblieben. Zeugen haben die leicht verletzte Frau aus ihrem Auto befreit, ihr wurde eine Blutprobe entnommen. Die beschädigten Fahrzeuge mussten zum Teil abgeschleppt werden.