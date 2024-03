Zwei Menschen sind 2023 bei Verkehrsunfällen im westlichen Donnersbergkreis ums Leben gekommen – in beiden Fällen handelte es sich um Motorradfahrer. Darüber informiert die Polizeiinspektion (PI) Rockenhausen in ihrer Statistik für das Vorjahr.

Im Mai wurde ein 59-jähriger Niederländer tödlich verletzt, als er auf der K20 zwischen Lettweiler (Kreis Bad Kreuznach) und Obermoschel in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn geriet und in ein Auto rutschte. Für ihn kam ebenso jede Hilfe zu spät wie für einen 27-Jährigen, der im Juni auf der L379 zwischen Obermoschel und Hallgarten (Kreis Bad Kreuznach) nach einem Überholvorgang in einer Linkskurve die Kontrolle über seine Maschine verlor und stürzte.

Nicht nur deshalb wird die für die Verbandsgemeinden Nordpfälzer Land und Winnweiler zuständige Polizei in Rockenhausen auch in diesem Jahr bei Kontrollen einen Schwerpunkt auf die motorisierten Zweiräder legen. Denn zwar waren im Vorjahr Motorradfahrer nur zu rund zwei Prozent (21 von 1024) an allen im PI-Bereich aufgenommen Unfällen beteiligt – der Anteil der dabei leicht (13 von 87) oder schwer verletzten Personen (sechs von 15) lag jedoch mit rund 15 beziehungsweise 40 Prozent deutlich darüber.

Johanniskreuz und Donnersberg beliebte Biker-Ziele

Zum einen führt die durch den westlichen Kreisteil verlaufende Bundesstraße 48 weiter über Hochspeyer zum beliebten Biker-Treffpunkt nach Johanniskreuz (unser Foto zeigt diesen Abschnitt). Zum anderen sei auch „der Donnersberg mit den Orten Ruppertsecken, Falkenstein und Dannenfels bei den Motorradfahrern ein beliebtes, überregionales Ausflugsziel. Insbesondere in den Sommermonaten werden diese Strecken bei gutem Wetter gerne für Ausflugsfahrten, auch in größeren Gruppen, genutzt“, so die Polizei.

Hier gelte es für die Beamten weiterhin, bei Kontrollen die Fahrer „über präventive Aspekte wie Unfallursachen, Risikogruppen sowie defensive und lärmmindernde Fahrweise“ aufzuklären. Zusammen mit Landesbetrieb Mobilität, Kreis und Kommunen werde man zudem auch künftig „besonders gefährliche Streckenabschnitte identifizieren und verbessern“.