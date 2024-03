Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Rechnung ist einfach: Gewinnt der TV Kirchheimbolanden seine beiden Saisonspiele in der Landesliga Rheinhessen/Pfalz, geht die Meisterschaft in die Kleine Residenz. Doch diese Partien haben es in sich. Zunächst kommt es am Samstagabend (20 Uhr, Regionale Schule) zum Prestige-Duell gegen Lokalrivale BBC Fastbreakers Rockenhausen.

„Es ist Derby-Zeit, und wie in jeder Saison ein Highlight. Uns erwartet eine hoffentlich volle Halle“ blickt TVK-Eigengewächs Lukas Ruther dem „Showdown zur Prime-Time“ mit großer