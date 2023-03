Die Damen des TV Kirchheimbolanden haben im letzten Landesliga-Spiel am 31. März beim TV Oppenheim ein echtes Endspiel um die Meisterschaft. Der 68:58 (38:25)-Sieg beim TV Clausen lässt die Chance auf den Titel und Aufstieg für den TVK am Leben.

Obwohl mit Eva-Maria Krause-Lott, Emma Bauer, Jessica Bauer und Judith Zumstein gleich vier erfolgreiche Werferinnen am Samstagabend fehlten, meisterte das Rumpfteam die hohe Hürde. Die Nordpfälzerinnen erwischten einen perfekten Start und führten nach zehn Minuten mit 17:8. Diesen frühen Vorsprung hielt die Mannschaft um Trainer Lennart Vatter. Der Tabellenfünfte aus der Westpfalz schaffte es nicht, das Match in seine Richtung zu lenken. Auf der anderen Seite versäumte es der TVK mit einer noch deutlicheren Führung frühzeitig alles klar zu machen. Nach dem furiosen Eröffnungsviertel endeten die drei weiteren Abschnitte (17:21, 20:18 und 13:12) jeweils fast gleichauf.

„Das war mit den Ausfällen eine komplizierte Ausgangssituation. Wir hatten keine richtige Centerspielerin. Dadurch fehlte uns Offensivpower“, erklärte Vatter. „Das konnten die Mädels aber super kompensieren. Jede hatte eine wichtige Aufgabe. Die Verantwortung wurde übers ganze Team verteilt, auch wenn Maria Jesus Retamal Tejos bei Korbabschlüssen sicher den größten Anteil hatte und das sehr gut löste.“ Vatter freute sich, dass der besprochene Matchplan aufging. „Wir agierten 40 Minuten mit einer Ganzfeldpresse und setzten so den Gegner im Spielaufbau und Abschluss unter Druck. Außerdem haben wir in der Offensive über unsere vier Außenspielerinnen den Ball gut laufen lassen“ sagte der TVK-Coach. „Teamplay und die Einstellung von allen waren in der ersten Hälfte so gut wie noch nie diese Saison.“

Lob für junge Nachwuchskräfte

Besonders lobte Vatter die jüngeren Spielerinnen, allen voran Mira Becker und Leonie Hanauer, die viele Ballverluste beim Gegner forcierten. Aufgrund zu starker Foulvorbelastung musste der TVK in der zweiten Hälfte Leistungsträgerinnen auf der Bank für die Schlussphase schonen. Vatter: „Ich bin stolz auf die Leistung. Nur die besten Teams können solche Ausfälle so kompensieren. Das spricht für die Tiefe unseres Kaders.“

In der Landesliga 1 sagte der BBC Rockenhausen die Partie bei Eintracht Lambsheim aufgrund von Spielerinnenmangels ab. Das Spiel wird mit 0:20 Korbpunkten gewertet.

So spielten sie

TV Kirchheimbolanden: Retamal Tejos (28 Punkte), Hirsch (16), Meike Bauer (10), Starck (6), Becker (4), Hanauer (2), Molter (2), Lowin, Wolf