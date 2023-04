Verbandsligist TuS Steinbach hat am Ostersamstag mit dem 2:1 beim ASV Fußgönheim den ersten Sieg im neuen Jahr gelandet. So ganz haben sich die Donnersberger noch nicht aufgegeben. Am Mittwoch empfängt das Team von Trainer Christoph Heinrich, das den letzten Tabellenplatz belegt, um 19.30 Uhr den TuS Marienborn zum Nachholspiel.

Erneut ist der TuS nur krasser Außenseiter. Die Steinbacher liegen in der Tabelle mit 17 Punkten nun gleich auf mit dem Ligavorletzten FC Speyer 09. Durch den Auswärtserfolg hat der TuS den Rückstand auf den Drittletzten ASV Fußgönheim auf zwei Zähler verkürzt. Wenn nur drei Teams am Saisonende absteigen würden, wäre der TuS Rüssingen als Liga-14., der bei 25 Punkten steht, die Mannschaft, die die Steinbacher einholen müssten.

„Meine Mannschaft hat den unbedingten Willen gezeigt, das Spiel für sich zu entscheiden“, zeigte sich TuS-Coach Christoph Heinrich nach dem Auswärtscoup seines Teams im Kellerduell natürlich hocherfreut. Er sagte weiter: „Wir waren in den Zweikämpfen präsent, standen in der Defensive sicher und haben nach vorne spielerisch gute Szenen gehabt. In beiden Halbzeiten haben wir hochkarätige Chancen liegen lassen.“ Heinrich hatte für seine Mannschaft nach dem Sieg nur einen kleinen Kritikpunkt: „Fußgönheim kann aufgrund seiner schnellen Umschaltspieler immer gefährlich werden, deshalb und das ist auch der einzige Punkt, kreide ich meiner Mannschaft an, nicht früher den Sack zugemacht zu haben.“

Marienborn kommt als Tabellendritter zum TuS

Doch der Sieg in Fußgönheim hat den Steinbachern Auftrieb gegeben. Das Ligaschlusslicht geht nun motiviert in das Nachholspiel am Mittwochabend gegen den aktuellen Tabellendritten TuS Marienborn. „Mit Marienborn kommt für mich die spielstärkste Mannschaft der Verbandsliga zu uns. Ich bin aber überzeugt, dass wir Paroli bieten und die hohe Hinspielniederlage egalisieren können“, so Heinrich. Im Hinspiel kassierten die Steinbacher eine deftige 1:9-Niederlage bei den Rheinhessen. Der TuS Marienborn mischt noch um den Aufstieg mit. Das Team von Coach Kayhan Ali Cakici hat 53 Punkte eingefahren, genauso viele wie der Ligazweite TSV Gau-Odernheim.

Der Marienborner Rückstand auf den derzeitigen Verbandsliga-Spitzenreiter VfR Baumholder beträgt nur sechs Punkte. Der TuS hat ja zwei Spiele weniger als der aktuelle Ligaprimus absolviert. Eine Niederlage wäre für die Rheinhessen deshalb schon ein großer Dämpfer. „Wir wollen zu Hause eine gute Leistung zeigen“, sagte TuS-Coach Christoph Heinrich, der voraussichtlich auf das Team bauen kann, das zuletzt in Fußgönheim glänzte.