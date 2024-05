Der FC Bayern München beklagt vor dem Halbfinal-Rückspiel in der Champions League bei Real Madrid weitere angeschlagene Fußball-Profis. Abwehrspieler Eric Dier zog sich im Bundesligaspiel beim VfB Stuttgart früh eine Wunde am Kopf zu. Der Engländer spielt mit einem Turban noch bis zur Pause weiter, ehe er von Trainer Thomas Tuchel ausgewechselt wurde. Dier wird am kommenden Mittwoch in Madrid gebraucht.

München (dpa) - Raphael Guerreiro humpelte in der Stuttgarter Arena sogar schon nach 17 Minuten vom Platz. Der im Mittelfeld aufgebotene Portugiese zog sich eine Verletzung am linken Bein zu. Für ihn kam Nationalspieler Leon Goretzka. Ob Guerreiro in Madrid auflaufen kann, war zunächst unklar.

