Der Rasenplatz des TuS Steinbach wird in den kommenden Tagen Austragungsstätte interessanter Spiele sein. Neben zwei Oberligisten wird auch ein Bundesligist zu Gast sein, der mittlerweile von einem „alten“ Bekannten trainiert wird. Und es geht auch ein bisschen um die Ukraine.

„Peter Tretter, der Trainer der U21 des FCK, kam auf unseren Vorstand zu und fragte, ob das Testspiel gegen den SV Gonsenheim bei uns stattfinden könne“, erzählt Markus Buhl-Bohlander, Sportlicher Leiter des TuS. Die gute Lage, quasi genau zwischen Mainz und Kaiserslautern, machte Steinbach als Austragungsort aus. Das Spiel der beiden Oberligisten wird am Samstag, 12. März um 12 stattfinden. Beim FCK ist damit zu rechnen, dass mit Offensivkraft Mohamed Morabet und Torhüter Lorenz Otto mindestens zwei Akteure aus dem Profikader in Steinbach auflaufen werden. Um 14.30 wird dann die C-Jugend des TuS Steinbach ihr Kreisligaspiel gegen die TSG Kerzenheim austragen.

Nur ein paar Tage später, am Mittwoch, 16. März, 19 Uhr, begrüßt Pascal Webers Landesligatruppe dann einen echten Bundesligisten zum Testspiel. Die U19 des 1. FC Kaiserslautern, trainiert von Alexander Bugera, kämpft aktuell gegen den Abstieg in der A-Junioren Bundesliga. Neben Bugera wird Timothy Hanauer, Steinbachs langjähriger Erfolgscoach, auf der Trainerbank platz nehmen. Seit der Winterpause ist er Co-Trainer des FCK Nachwuchses und arrangierte den Testspielgegner für seine ehemaligen Schützlinge.

Anstelle von Eintrittsgeldern wolle der TuS bei allen Spielen Spenden sammeln, wie Buhl-Bohlander erzählt: „Wir werden Speisen und Getränke verkaufen und zusätzlich eine Spendenaktion starten. Diese wird der Ukraine-Hilfe zugutekommen. In der Steinbacher Jugendherberge sind aktuell Geflüchtete untergebracht, diese wollen wir mit den Spendengeldern unterstützen.“ Zusätzlich soll in der Halbzeitpause des Spiels am 16. März ein original-signiertes Trikot der Profimannschaft des 1. FCK versteigert werden – die Erlöse gehen ebenfalls an die Ukraine-Hilfe.