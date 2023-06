Die Ehrung langjähriger Mitglieder und Sportkameraden stand im Blickpunkt bei der Hauptversammlung der Turn- und Sportgemeinschaft Landsberg Obermoschel. Auch hat die TuS eine neue Führungscrew.

Fünf Mitglieder wurden für zusammen 205 Jahre Vereinstreue ausgezeichnet. Die Goldene Ehrennadel für 50 Jahre gebührte Ulla Neu und Gertraud Büde. Für 40 Jahre erhielten Frank Simon und Karl-Heinz Wolf die Ehrennadel in Silber, die in Bronze für 25 Jahre ging an Holger Weirich.

Geehrt wurden auch Sportler: Aus der Kickboxabteilung durften sich Lia Textor, Justus Textor, Dominik Popp und Julia Popp über eine Ehrung anlässlich ihrer Teilnahme an der Kickbox-Weltmeisterschaft in Wales freuen. Bogenschützin Frieda Wagner wurde für ihre Qualifikation zur deutschen Meisterschaft ausgezeichnet.

Neues Duo an der Spitze

Der bisherige TuS-Vorsitzende Alexander Neu hat aus beruflichen und privaten Gründen sein Amt niedergelegt, der zweite Vorsitzende Dirk Pretorius seines aus gesundheitlichen Gründen. Zum neuen Vorsitzenden wurde einstimmig Thorsten Körper gewählt. Ebenso einstimmig war das Wahlergebnis für Stellvertreter Martin Schweitzer.