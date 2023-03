Die Volleyballdamen der TuS Alsenz beenden die Saison 2022/23 in der Rheinhessenliga mit einem Sieg und einer Niederlage. Beim Spieltag in Bad Kreuznach fehlen TuS-Trainer Peter Heß viele Spielerinnen – am Ende reicht es dennoch zu einem Sieg.

Nur sechs Spielerinnen nahmen die Fahrt nach Bad Kreuznach am vergangenen Sonntag in Angriff. Die Ersatzbank blieb an diesem Tag leer. Stark geschwächt traf die TuS Alsenz dann auf Gastgeber VC 2000 Bad Kreuznach, der in der laufenden Saison sein erfahrenes Seniorinnenteam verjüngen musste und das Leistungsniveau des Vorjahres nicht halten konnte.

Die TuS hatte zwar in jedem Satz etwas Anlaufschwierigkeiten gegen den VC, setzte sich aber jeweils gegen Mitte der Sätze ab. „Keinesfalls überzeugend, aber am Ende doch relativ deutlich“, kommentierte Trainer Peter Heß. Erst im dritten Satz stemmte sich Bad Kreuznach noch einmal der drohenden Niederlage entgegen und entschied den Satz auch für sich. Am Ende stand aber ein „verdientes 3:1 (25:22, 25:15, 20:25, 25:15) für Alsenz“, wie Heß sagte. Er testete bereits in dieser Partie mehrere Aufstellungen, um die optimale Formation für das anschließende Spiel gegen die TG Osthofen zu finden.

Wieder komplett

Nach einer schwachen Hinrunde steht der TG nun wieder ihr komplettes Personal zur Verfügung, was sich auch in der Punktebilanz der vergangenen Wochen ausdrückt. Sogar gegen den bereits feststehenden Meister aus Nieder-Olm glückte Osthofen vor einigen Wochen ein 3:2-Sieg. Und auch am Sonntag zeigten sie, dass sie Alsenz noch den vierten Platz streitig machen wollen. Denn das erste Spiel des Tages gewann Osthofen gegen Bad Kreuznach mit 3:0. „Der Ehrgeiz der Wonnegauerinnen war von Beginn an unübersehbar, sie konnten sich relativ schnell absetzen“, berichtet Peter Heß vom Spiel gegen seine Alsenzer Mannschaft. So ging der erste Satz mit 25:18 an Osthofen. Die TuS zeigte im zweiten Spielabschnitt großen Kampfgeist, verlor aber erneut 19:25. Die fehlenden Wechselmöglichkeiten und der daraus resultierende Kräfteverschleiß sowie die nachlassende Konzentration machten sich im dritten Satz bemerkbar. So ging auch dieser mit 25:14 an Osthofen, was eine 0:3-Niederlage für Alsenz bedeutete. Für die TuS ist damit die Saison beendet, während Osthofen noch ein Spiel in Stadecken hat und dort mit einem Sieg den Zwei-Punkte-Rückstand auf die TuS noch aufholen kann.