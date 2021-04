„Wenn man nicht zufrieden ist, teilt man das dem Dienstleister oft mit drastischen Worten mit – fairerweise sollte man das aber auch tun, wenn man zufrieden ist“, schreibt RHEINPFALZ-Leser Ulrich Dittmann aus Gerbach. Damit meint er die Mitarbeiter des Wasserwerks Rockenhausen, die bei einem Leck an der Hauptleitung den Betroffenen Kanister mit Wasser nach Hause geliefert haben.

Am vergangenen Dienstagnachmittag kam in Teilen von Gerbach plötzlich kein Tropfen Wasser mehr aus dem Hahn. Dittmanns Nachfrage beim Wasserwerk ergab, dass bei Arbeiten für eine andere Leitung versehentlich ein Loch in den Hauptwasserstrang gebohrt wurde. Dadurch saßen der Schwarzengraben und das Wochenendgebiet Gerbach gut einen Tag lang auf dem Trockenen, bis das Leck repariert war. Trotzdem kümmerte sich das Wasserwerk um die Bewohner: „Die Information über den Reparaturverlauf war vorbildlich“, schreibt Dittmann weiter. Dazu gab es 20 Liter Wasser vor die Haustür, um die Wartezeit zu überbrücken.