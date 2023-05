Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Wenn’s in Höringen brennt, kommen die ersten Retter in der Not auf dem Nachbardorf herbei geeilt. Die Feuerwehr Gehrweiler ist schnell genug da, hilft auch gerne über Grenzen hinweg. Trotzdem wollen die Höringer nach zehn Jahren ohne nun wieder eine Wehr auf die Beine stellen. Bei all dem spielt ein ausrangiertes Bundeswehr-Fahrzeug eine Rolle.

Das Einsatzfahrzeug ist längst abgerückt, das frühere „Gerätehaus“ dient heute dem Dorfladen als Lagerstatt: Als einziges Dorf in der Verbandsgemeinde Winnweiler kann