Ob es Schweiß oder einsetzender Regen war, der den Radlern am Donnerstag an ihrem Etappenziel Westpfalz-Klinikum Kirchheimbolanden auf der Stirn stand, ist unklar. Zweifelsfrei dagegen ihr gemeinsames Ziel: Bessere Arbeitsbedingungen in den Pflegeberufen.

„Wir brauchen in den Pflegeberufen eine bessere Personalausstattung und bessere Bezahlung“, sagte Michael Quetting, der die sechstägige „Tour de Pflege“ durch Rheinland-Pfalz begleitet.