Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was macht denn der Bagger, der ansonsten an Baustellen eingesetzt ist, mitten auf dem Acker? Auf dem freien Feld wird doch wohl nicht gebaut? Oder werden jetzt die Kartoffeln auf diese Art geerntet? Diese Fragen haben sich wohl manche Spaziergänger in jüngster Zeit gestellt, wenn sie vom Friedhof über den Schlittweg in Richtung Erdekaut gewandert sind.

Breit gestreut und auf den ersten Blick völlig willkürlich gräbt das Baugerät nacheinander an Dutzenden Stellen rechteckige Vertiefungen in den Ackerboden. Allerdings ganz vorsichtig,