Mit den rapide gestiegenen Infektionszahlen und der Wiedereinführung der (einmal pro Woche) kostenlosen Corona-Schnelltests nimmt auch die Notwendigkeit zur Reaktivierung öffentlicher Testzentren zu. In der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land können sich Bürger ab dieser Woche an mehreren Standorten auf das Virus testen lassen, teilt Bürgermeister Michael Cullmann mit.

Den Auftakt macht am 23. November das Testzentrum in Münsterappel (Dorfgemeinschaftshalle), das fortan jeweils dienstags und donnerstags von 18 bis 19.30 Uhr geöffnet hat. Sankt Alban (Dorfgemeinschaftshalle) bietet ab 24. November immer mittwochs von 18 bis 19.30 Uhr die Möglichkeit zum Abstrich. Im Moscheltal ist das Testzentrum von Waldgrehweiler nach Finkenbach-Gersweiler (Dorfgemeinschaftshaus) verlegt worden. Hier wird ab 26. November freitags von 18.30 bis 20 Uhr, an Heiligabend und Silvester von 10 bis 12 Uhr getestet.

Noch nicht definitiv, aber aller Voraussicht nach werden ab 27. November samstags von 16 bis 17.30 Uhr im Marienthaler Bürgerhaus Tests angeboten. In Rockenhausen (Donnersberghalle) steht das Testzentrum ab 29. November jeweils montags von 18 bis 20 Uhr zur Verfügung. Höchst wahrscheinlich kommt ein weiteres Testzentrum in Alsenz hinzu, noch in der Klärung ist ferner der Standort Gundersweiler.