Aus dem Donnersbergkreis waren bei den Westpfalzmeisterschaften in der Barbarossahalle in Kaiserslautern der SV Börrstadt und die VT Rockenhausen am Start. Besonders die Schützlinge von Otto-Erich Juhler waren sehr erfolgreich.

Die Hallenmeisterschaften des Leichtathletik-Bezirks Westpfalz am vergangenen Samstag in Kaiserslautern stellten zugleich das Ende der Wintersaison dar. Zwölf Vereine aus den vier westpfälzischen