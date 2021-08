Eisenberg: Die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler will wieder ein Stück Normalität in die Pflegeheime bringen. Dazu ist in dieser Woche ein Stufenplan in Kraft getreten. In Abhängigkeit von der Immunisierungsquote soll es Erleichterungen in den Einrichtungen geben. Diese reagieren vorsichtig-optimistisch.

Im Azurit-Seniorenzentrum Zehnthof in Eisenberg sind – wie im Landesdurchschnitt – mehr als 90 Prozent der Bewohner immunisiert, haben also vor mindestens 14 Tagen ihre zweite Impfdosis erhalten. Damit könnte nach der höchsten Stufe mit den größten Lockerungen verfahren werden. Einrichtungsleiter Hendrik Meinen freut sich über die Erleichterungen. Für die Bewohner seien die vergangenen Monate furchtbar gewesen. „Es war sehr belastend. An Weihnachten durfte jeder nur maximal zwei Personen aus einem Haushalt treffen“, blickt er zurück. Die Regeln für die Senioren seien viel strenger gewesen als für die übrige Bevölkerung. Demenzkranke hätten diese überhaupt nicht nachvollziehen können. Nun kann sich Meinen ein Konzept für die Umsetzung des Stufenplans überlegen, wonach vieles angenehmer sein soll für die Bewohner.

„Aber für mich wird es nicht einfacher“, sagt er. Denn schließlich müsse aufgepasst werden, dass von außen keine Infektionen in die Einrichtung getragen werden – und das quasi rund um die Uhr, weil es in seinem Heim keine speziellen Besuchszeiten gebe. Um zu belegen, dass von ihnen keine Gefahr ausgehe, könnten Geimpfte ihre Impfpässe vorlegen, Getestete die Bescheinigung über ihr negatives Ergebnis. „Wie beweist man aber, dass man Covid-19 durchgemacht hat?“, fragt Meinen, der sich mit der Frage am Montag aber nicht beschäftigen wollte, da er „gerade wieder mit einem Corona-Ausbruch zu tun“ habe. Für nähere Infos und auch für die Beantwortung der Frage, wie viele Pflegekräfte geimpft sind, verwies er an die Zentrale. Eine Unternehmenssprecherin erklärte am nächsten Tag, die Azurit-Gruppe erteile der Presse bundesweit während der Pandemie keinerlei Auskünfte.

„So viel Normalität wie möglich“

Im Eisenberger DSK-Seniorenheim hat man bis dato noch keine Infektion gehabt, wie der Leiter Ralph Griebel versichert. Dort sind am 22. Januar und am 19. Februar jeweils 148 Erst- und Zweit-Impfungen mit Biontech erfolgt. Zu dem Zeitpunkt waren von den 80 Plätzen in der Einrichtung 55 belegt. Dazu kamen diejenigen, die im Betreuten Wohnen in 14 Appartements und 17 Zwei-Zimmer-Wohnungen leben. „98 Prozent dieser Personen haben sich die Spritzen geben lassen“, informiert Griebel. Gegenwärtig zählt er 76 Heimbewohner, sodass nun insgesamt nur 69 Prozent vollständig geschützt sind. Unter den 77 Mitarbeitern liege die Immunisierungsquote bei 65 Prozent. „Aber wir sind dabei, eine zweite Impfrunde einzuleiten“, so Griebel. Dazu sei eine Liste von mindestens zehn Impfwilligen ans Land zu schicken. Jeder von ihnen habe seine Bereitschaft schriftlich zu erklären. „Wir erhalten dann für jeden Einzelnen mehrseitige Dokumente, die wir ausfüllen und jeweils mit sieben Unterschriften versehen müssen“, erläutert der Heimleiter. Nachdem die Unterlagen zurückgesandt sind, werde ihm ein Impftermin mitgeteilt.

Unabhängig davon „versuchen wir schon lange, so viel Normalität wie möglich zuzulassen“, so Griebel. Innerhalb der drei Wohnbereiche im Heim könnten sich die Senioren frei bewegen, gemeinsam essen und spielen. „Auch Aktivierungsübungen in der Gruppe finden statt und 2020 hatten wir sogar drei Balkon-Konzerte.“ Das Personal werde zweimal wöchentlich und jeder Besucher am Eingang getestet. „Angehörigen, die regelmäßig kommen, stellen wir eine Bestätigung aus, sodass sie schneller geimpft werden“, so Griebel, der „den Stufenplan umsetzen will, sobald es vertretbar ist“.

Das will Jessy Engelhard, Leiterin des Seniorenheims Ramsen, nicht: „Wir gehen davon aus, und das bestätigt unsere Erfahrung, dass Geimpfte noch andere anstecken können.“ Die 37 Bewohner hätten zu 90 Prozent zwei Spritzen erhalten. Unter den Beschäftigten sei die Skepsis noch groß: Von den 39 Mitarbeitern seien etwa zehn geimpft. Engelhard kündigt die Erarbeitung eines Konzeptes in Abstimmung mit dem Gesundheitsamt an.