Rund 3,7 Millionen Euro will der Landkreis 2024 in die Sanierung seiner Straßen stecken. Das ist deutlich weniger als in letzten Jahren üblich – 2023 waren es noch 5,9 Millionen Euro. Einige Projekte sind unerledigte Wiedergänger.

Von den 3,7 Millionen Euro, die der Kreis 2024 für seine Straßen ausgeben will, entfallen letztlich nur 1,6 Millionen auf neue Vorhaben. Ganze 2,1 Millionen Euro sind Projekten zugedacht,