Die Queichwiesenbewässerung hat nun offiziell Welterbe-Status. Am Montag wurde in Ottersheim die Ernennungsurkunde der Unesco übergeben. Neben zahlreichen Festreden gehörten Filmvorführungen und ein Spaziergang durch die bewässerten Queichwiesen zum Programm. Die traditionelle Form der Wiesenbewässerung, wie sie in sieben Gemeinden entlang der Queich noch angewendet wird, ist in Europa fast verschwunden. Seit Dezember gehört sie zum immateriellen Kulturerbe der Menschheit.