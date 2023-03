Warum sollten die Bürger Ihnen am 12. März ihre Stimme geben? Wie lauten Ihre Visionen und Ideen? Was planen Sie bei den Themen Tourismus, Digitalisierung oder erneuerbare Energien? Vor der Bürgermeisterwahl in der Verbandsgemeinde Göllheim haben wir ausführlich mit den beiden Kandidaten, Amtsinhaber Steffen Antweiler und Herausforderin Simone Rühl-Pfeiffer, gesprochen.

Was sie zu den wichtigsten Themen in der VG Göllheim gesagt haben, lesen Sie hier.