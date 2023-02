Statt an die große Liebe ist eine 31-Jährige aus der VG Nordpfälzer Land über ein soziales Netzwerk an einen Betrüger geraten. Die Frau wurde nach Polizeiangaben bei dem Online-Dienst von einem unbekannten Mann kontaktiert. Dieser gab sich als amerikanischer Arzt aus, der sich beruflich in Kuwait aufhalte. Dem Täter gelang es, das Vertrauen der Geschädigten zu gewinnen – wegen einer vorgetäuschten finanziellen Notlage übermittelte sie ihm die Codes von mehreren Wertkarten in einer Gesamthöhe von 950 Euro. Erst später erkannte die Frau, dass sie Opfer eines Betrugs geworden war und erstattete Strafanzeige.

Wenn Geld ins Spiel kommt, misstrauisch sein

Die Polizei weist einmal mehr darauf hin, dass soziale Netzwerke von Betrügern gerne missbraucht werden. Versprochen werde meist die große Liebe, das schnelle Geld oder der beste Job. Speziell das sogenannte „Romance-Scamming“ oder „Love-Scamming“ sei ein bekanntes Betrugsphänomen, bei dem es den Tätern immer wieder gelinge, „einsame Herzen“ für sich zu gewinnen. Wer online neue Bekanntschaften schließt, sollte unbedingt wachsam bleiben und vor allem misstrauisch sein, wenn der Chat-Partner vorgibt, in Not zu sein und dringend Geld zu benötigen. Tipps, wie man sich vor dieser und anderen Maschen schützen kann, gibt es auf der Internetseite www-polizei-beratung.de.