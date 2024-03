Die SPD schickt bei der Wahl zum Rockenhausener Stadtbürgermeister Güngör Aydin ins Rennen. Er tritt am 9. Juni gegen Amtsinhaber Michael Vettermann (FDP) an.

Aydin wurde in einer Mitgliederversammlung einstimmig nominiert, teil der SPD-Stadtverband Rockenhausen mit. Der 47-Jährige ist seit 2019 Erster Beigeordneter der Verbandsgemeinde Nordpfälzer Land und aktuell Vorsitzender des SPD-Gemeindeverbands in der VG. Der gebürtige Rockenhausener, der mit seiner Familie im Ortsteil Dörnbach lebt, habe die Anwesenden mit seiner Bewerbungsrede „beeindruckt und überzeugt“, so die SPD.

Aydin wolle den Wählerinnen und Wählern vermitteln, „dass auch in einer schwierigen Haushaltssituation der derzeitige Stillstand überwunden und Kommunalpolitik im Sinne der Bevölkerung gemacht werden kann“. Beruflich arbeitet der Straßenbaumeister in der Projektplanung und -überwachung bei der Autobahn GmbH in Mainz. Ehrenamtlich ist er unter anderem seit seinem 17. Lebensjahr in der Freiwilligen Feuerwehr aktiv.

Bislang ist für die Urwahl nur ein weiterer Bewerber bekannt: Der amtierende Stadtchef Michael Vettermann hat bereits Ende des vergangenen Jahres angekündigt, wieder antreten zu wollen. Er hatte sich 2019 als gemeinsamer Kandidat von FDP und CDU mit 51,6 zu 48,4 Prozent der Stimmen gegen den damaligen Amtsinhaber Karl-Heinz Seebald (SPD) durchgesetzt. Dieser hatte die Stadt 31 Jahre lang geführt. Nun soll Güngör Aydin für die Sozialdemokraten den Chefsessel im Rockenhausener Rathaus zurückerobern.