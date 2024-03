In der C-Klasse wartet Tabellenschlusslicht SSV Dreisen weiter auf seine ersten Punkte in der laufenden Saison. Die Zweitvertretung der TSG Zellertal entscheidet die Partie der A-Klasse-Reserven gegen den „FC Eiche“ für sich. In der B-Klasse bleibt es spannend im Kampf um Platz zwei.

„Es macht trotzdem Spaß und wir versuchen es Woche für Woche wieder. Klar ärgern auch wir uns über Niederlagen, aber das ist meistens schnell vergessen“, sagte Jens Gemünd, der Spielertrainer des SSV Dreisen, bereits Ende vergangenen Jahres inmitten der Niederlagenserie, die bis heute anhält. Auch am vergangenen Wochenende setzte es wieder eine Niederlage für die Jungs um Kapitän Vlad-Andrei Pana. Gegen den ebenfalls im Tabellenkeller stehenden TuS Bolanden II hieß es am Ende 0:4. Dieses Ergebnis legt die Problematik des SSV offen: Hinten zu schwach, vorne zu harmlos. Nach 13 Partien stehen mageren 21 eigenen Treffer ganze 97 Gegentore entgegen. Sehr wahrscheinlich werden die Jungs in den roten Trikots also bereits im 14. Saisonspiel das 100. Gegentor kassieren.

Anders sieht es bei der Zweitvertretung der TSG Zellertal aus. Gemeinsam mit dem TuS Finkenbach/Waldgrehweiler, dem SV Gundersweiler und dem TuS Bolanden stellt die TSG als einzige Mannschaft im Donnersbergkreis noch zwei Herrenmannschaften. Dass diese sogar überdurchschnittlich gut performt, ist nicht zuletzt auf das familiäre Umfeld bei der TSG zurückzuführen. Viele der Jungs spielen seit Jahren im Verein oder schnürten bereits in Jugendmannschaften die Schuhe für „ihre TSG“. So wundert es nicht, dass neben der Erstvertretung in der A-Klasse auch die Zweitvertretung in der C-Klasse für Furore sorgt. Gewinnt das Team um Coach Maximilian Müller seine beiden Nachholspiele, würden die TSGler den dritten Rang belegen. Wenn man bedenkt, dass der aktuelle Tabellendritte, der FC Marnheim, es an diesem Spieltag mit dem Ligaprimus aus Finkenbach zu tun bekommt, ist das ein realistisches Unterfangen. Zuletzt gelang ein 4:1-Sieg über die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach II.

Befreiungsschlag für Albisheim

In der B-Klasse gelang der von Gerhard Kotysch trainierten TSG Albisheim ein kleiner Befreiungsschlag. Gegen die SG Mannweiler/Stahlberg/Dielkirchen II gab es ein 8:0-Schützenfest. Mit sechs Treffern avancierte Stürmer Maximilian Friston zum Matchwinner. Mit nun zwölf Punkten belegt die Kotysch-Elf den elften Rang. Mit dem Kantersieg im Rücken hat sich die Truppe um Kapitän Kevin Link vorgenommen, auch am Wochenende im Auswärtsspiel auf dem Münsterappeler Hartplatz etwas Zählbares zu holen. Gegen den Tabellendritten auf ungewohntem Geläuf allerdings ein schwieriges Unterfangen. Währenddessen will der Ligaprimus, die SG Eiche Sippersfeld/Lohnsfeld/Neuhemsbach auf heimischem Rasen Revanche nehmen: Gegen den kommenden Gast, die TSG Kerzenheim, musste die Ackermann-Elf nämlich die einzigen Punktverluste der bisherigen Saison hinnehmen. Aber auch die Gäste reisen mit Selbstvertrauen an, zuletzt siegte das Team um Neuzugang Ömer Beker mit 3:2 gegen die SG Rockenhausen/Dörnbach II.