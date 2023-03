Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Sechs Pflichtspielsiege in Serie: der ASV Winnweiler befindet sich in der laufenden Saison in der Erfolgsspur. Der Tabellenführer der A-Klasse Kaiserslautern/Donnersbergkreis gastiert am Sonntag (15 Uhr) als klarer Favorit bei der SpVgg Gauersheim, die von großen Personalsorgen geplagt ist. Trainer Kai Steuerwald weilte die Woche in den Bergen und zeigte sich beeindruckt vom ehemaligen Welt-Schiedsrichter Markus Merk.

Kai Steuerwald (Trainer der SpVgg Gauersheim) über …

…die bisherigen drei Pflichtspiele in dieser Saison: „Im Verbandspokal gegen Kirchheimbolanden haben wir eine geschlossene