Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was gibt es heute zu essen? Wer darf heute in den Turnraum? Solche Informationen werden in einer Kindertagesstätte oft in einem Plan festgehalten. Aber die Kinder können ja noch nicht lesen. Deshalb nutzt die Kita in Münsterappel seit drei Monaten sprechende Stifte, die den Kleinen die Informationen vorlesen.

„Heute ist in der blauen Gruppe Morgenkreis“, sagt Louise. Dabei hält sie einen überdimensionalen Stift in der Hand. Dieser „Tellimero“ nimmt auf, was sie gesagt hat